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Бельгия вернула масочный режим

Начиная с субботы, в стране запрещено посещать помещения, такие как, например, кафе и рестораны, без защитных масок

сегодня, 02:00
Автор:

Ольга Чародий
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Бельгия усилила ограничения в результате увеличения числа заболеваемости на фоне очередной волны коронавируса. Об этом сообщила государственная служба по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и окружающей среды Бельгии. Начиная с субботы, в стране запрещено посещать помещения, такие как, например, кафе и рестораны, без защитных масок. Соответствующее правило будет относиться ко всем посетителям старше 10 лет. Тоже касается и ночных клубов. Для посещения общепита, театров или других развлекательных или культурных мест – необходимо иметь с собой сертификат о полной вакцинации или отрицательный тест на COVID-19, или справку о выздоровлении.

Бельгия вернула масочный режим

Бельгия - фото из открытых источников

Также была введена обязательная дистанционная работа на предприятиях любой формы собственности и в государственных органах. Исключение составляют только предприятия, где невозможно организовать удаленный режим работы из-за производственных особенностей. Только с 13 декабря работники, обязанные работать удаленно, смогут выходить в офисы не чаще, чем дважды в неделю.

Напомним, в парламенте уже введены серьезные ограничения для того, чтобы попасть в админпомещение. Ужесточение карантинного режима вводит осложнения для невакцинированных посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал парламента. Согласно обнародованному распоряжению, нардепы, работники ВР, представители медиа и все другие граждане смогут попасть внутрь, имея при себе один из следующих документов. Это должен быть сертификат о вакцинации, который удостоверяет вакцинацию одной или двумя дозами. Или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого –72 часа. Или отрицательный тест на антиген к коронавирусу, который действителен на 48 часов. Также требуется справка о выздоровлении от коронавирусной болезни.





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Источник: https://www.info-coronavirus.be/fr/news/occ1711/
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