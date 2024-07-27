Без этого война в Украине не закончится: ЕС снова обратился с просьбой к Китаю

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить войну в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних дел.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Во время встречи с китайским представителем на полях регионального форума АСЕАН в Лаосе Боррель поднял вопрос отношения между ЕС и Китаем.

Топ-дипломат обратил внимание на то, что поддержка Китаем захватнической войны России против Украины "негативно влияет на отношения между ЕС и Китаем", и выразил обеспокоенность китайским экспортом "большого количества товаров и предметов двойного назначения" в РФ.

"Высокий представитель попросил Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы способствовать прекращению войны. Он попросил Китай поддержать мирный процесс в Украине и считает, что совместное заявление с Бразилией от мая 2024 года не идет в этом направлении", – говорится в сообщении.

Боррель также поднял вопрос двусторонней торговли, указав, что чрезмерные государственные субсидии со стороны Китая "вызывают искажения на рынке ЕС".

Читайте также на портале "Комментарии" — по результатам переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу Киев получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы, начавшейся РФ войны против Украины. Такое заявление в интервью ТСН сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Чехии Петр Павел считает, что для того, чтобы переговоры о мире в Украине дали результат, к ним следует привлечь Китай и Россию.



