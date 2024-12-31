Болгария готова поддержать Молдову в обеспечении поставок газа

Болгария отреагировала на сложную энергетическую ситуацию в Молдове и готова оказать помощь Кишиневу после прекращения поставок газа с 1 января 2025 года.

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"Мы постоянно поддерживаем контакт с министром энергетики Молдовы. Они рассчитывают на нас, и мы готовы помочь. Мы можем обеспечить доступ к сжиженному природному газу и поддержать через национального поставщика "Булгаргаз", когда они обратятся за помощью", — отметил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов.

По его словам, до 20 марта 2025 года можно воспользоваться исключениями из санкций для осуществления платежей за транзит газа через Турецкий поток через Болгарию.

Напомним, месяц назад Молдова и Болгария подписали соглашение о реагировании на энергетический кризис.

Москва обвиняет Кишинев в нарушении условий договора, в том числе из-за неоплаченного долга за газ. Молдова отрицает наличие долга и обвиняет Россию в дестабилизации ситуации, чего Кремль не признает. Газпром заявил, что с 1 января прекратит поставки газа в Молдову из-за невыплаты долга.

16 декабря в Молдове объявили чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за угрозы остановки поставок газа в Приднестровье. 19 декабря стало известно, что газ прекратили поставлять нескольким государственным учреждениям непризнанного Приднестровья после завершения транзита через Украину.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан приказал подготовиться к возможности национализации "Молдовагаз", часть которого принадлежит российскому "Газпрому".

Ранее портал "Комментарии" писал, что российский газ для Европы являлся важным энергоресурсом, однако Украина может его заместить в перспективе. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник на конференции Ukrainian Energy Security Dialogue.