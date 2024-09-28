Борреля возмутили слова Трампа: что заявил республиканец

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель ответил на озвученные кандидатом в президенты США от Республиканской партии тезисы о недостаточном участии Европы в помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", цитируя заявление Дональда Трампа.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза считает, что помощь, которую объединённая Европа предоставила Украине после начала российского полномасштабного вторжения, не является малой.

"Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, – европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях, – это больше вас (американцев – ред.). Это уже более 130 миллиардов евро", – отметил Жозеп Боррель.

Чиновник напомнил, что военная часть предоставленной странами ЕС помощи составляет 45 миллиардов евро, что меньше того, что предоставляют США, но в то же время "не является малой суммой".

Кроме того, топ-дипломат ЕС отметил, что в политическом измерении ЕС предоставил Украине статус страны-кандидата и перспективу членства, что, по словам Борреля, было "немыслимым" до начала полномасштабной российской войны.

Жозеп Боррель подчеркнул, просто сейчас Европейский Союз оказывает Украине огромную помощь, принимая почти пять миллионов беженцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп неоднократно утверждал, что Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину, если бы он занимал пост президента США. Он также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры по прекращению боевых действий, если снова станет хозяином Белого дома.

Теперь Дональд Трамп угрожает тем, что в случае своей победы на выборах, он сократит или полностью прекратит помощь Киеву.



