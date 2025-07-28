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Брюссель хочет победить Россию: Орбан истерически прокомментировал последнее важное решение ЕС

Виктор Орбан заявил, что финансовая помощь Украине преобладает над расходами на европейское сельское хозяйство и внутреннее развитие, что, по его мнению, несправедливо.

28 июля 2025, 07:30
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с жесткой критикой предложенного Европейской комиссией семилетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что Венгрия не поддержит этот проект, поскольку считает его "основанным на логике войны" против России.

Брюссель хочет победить Россию: Орбан истерически прокомментировал последнее важное решение ЕС

Виктор Орбан. Фото: Reuters

По словам Орбана, новый бюджет Евросоюза ориентирован не на интересы простых европейцев, а на геополитическую конфронтацию. Он подчеркнул, что Еврокомиссия планирует выделить миллиарды в помощь Украине, тогда как поддержка сельского хозяйства и внутреннего развития стран-членов останется на втором плане.

"Брюссельская элита представила семилетний бюджетный проект, построенный на логике войны. Миллиарды — Украине, крошки — фермерам и развитию. Их цель: победить Россию, поставить у власти либеральных союзников и расширить сферу своего влияния", — написал он.

"Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение — европейцы заслуживают Союза, который ставит во главу угла именно их", — добавил политик.

Орбан утверждает, что пятая часть бюджета вроде бы предусмотрена именно для Украины, что, по его мнению, является доказательством того, что ЕС стремится к победе над РФ из-за войны на украинской территории:

"Это бюджет Европейского Союза, который воюет с Россией. Воюющий с Россией на украинской территории... в надежде, что военное поражение поколебит российские власти", — отметил премьер.

Орбан также считает, что из-за смены режима в России в будущем можно будет наладить с ней экономические связи. Но саму идею "военного бюджета" Будапешт отвергает.

"Венгрия не заинтересована в военном бюджете. Нам нужен бюджет, поддерживающий мир и развитие, поэтому мы даже не рассматриваем это предложение", — подчеркнул он.

Ранее, как писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой проекта бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, в котором предусмотрено выделение 100 миллиардов евро для Украины.



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Источник: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1949476843582595180
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