"Будет мучить совесть": Орбан выдал жесткое заявление о вступлении Украины в ЕС

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Клименко Елена
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к Европейскому Союзу, объясняя это заботой о национальных интересах своей страны. Он обнародовал свою позицию в Facebook.
Виктор Орбан. Фото: Reuters
Премьер добавил, что через десять лет не сможет смотреть в глаза своим внукам и совести, если сейчас не сделает все возможное, чтобы "защитить Венгрию и ЕС от иллюзий брюссельской мечты о вступлении Украины".
Этим заявлением Орбан также анонсировал правительственный опрос о членстве Украины в ЕС, который сопровождается многочисленными манипуляциями и переведен в онлайн для большего охвата.
Напомним, "Комментарии" уже писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео с похвалой от Дональда Трампа, где президент США называет венгерского лидера "великим человеком" и "исключительной личностью".
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