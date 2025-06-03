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"Будет мучить совесть": Орбан выдал жесткое заявление о вступлении Украины в ЕС

Орбан продвигал правительственный опрос о присоединении Украины к ЕС, наполненный многочисленными манипуляциями

3 июня 2025, 21:15
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Клименко Елена

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь подчеркнул, что приложит максимум усилий, чтобы воспрепятствовать присоединению Украины к Европейскому Союзу, объясняя это заботой о национальных интересах своей страны. Он обнародовал свою позицию в Facebook.

"Будет мучить совесть": Орбан выдал жесткое заявление о вступлении Украины в ЕС

Виктор Орбан. Фото: Reuters

"Двери снова широко открыты: расширение Европейского Союза, расширение и укрепление сообщества государств-членов – это почетная идея. Мы годами работаем над этим, в частности со странами Западных Балкан. Именно эту лакуну стремятся использовать бюрократы в Брюсселе, чтобы протолкнуть Украину, опираясь на добрую волю для европейских граждан. политическое спасение и выгодный бизнес на фоне проигрышной войны", – заявил венгерский лидер.

"Украина поглотит каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор направляли на поддержку европейских семей, фермеров и промышленности. Бюрократам безразлично, куда пойдут деньги европейцев — будь то Дебрецен, Харьков, Варшава или Киев, Братислава или Львов", — подчеркнул Орбан.

Премьер добавил, что через десять лет не сможет смотреть в глаза своим внукам и совести, если сейчас не сделает все возможное, чтобы "защитить Венгрию и ЕС от иллюзий брюссельской мечты о вступлении Украины".

Этим заявлением Орбан также анонсировал правительственный опрос о членстве Украины в ЕС, который сопровождается многочисленными манипуляциями и переведен в онлайн для большего охвата.

Напомним, "Комментарии" уже писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал видео с похвалой от Дональда Трампа, где президент США называет венгерского лидера "великим человеком" и "исключительной личностью".



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