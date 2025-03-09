"Будут трудности": эксперт назвал страны, которые не поддержат план перевооружения Европы

Европа стремится к унификации и координации оборонной политики, однако процесс перевооружения может столкнуться с трудностями из-за позиции отдельных стран, где власть сохраняется у пророссийских лидеров. Такое мнение в интервью Главреду озвучил Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Евросоюз. Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что, прежде всего, речь идет о Словакии и Венгрии, где правительства ориентированы на Россию. Кроме того, проблемы могут возникать и в нейтральных странах, таких как Мальта и Австрия, которые выступают против создания фонда по модернизации европейского военно-промышленного комплекса.

"Трудности могут возникнуть и в странах, где возможны политические изменения в пользу пророссийских сил, например, в Болгарии, если к власти придут пророссийские политики. Это динамичный процесс. С этой точки зрения вопрос создания нового военного или военно-политического союза в Европе приобретает актуальность. К такому союзу будут привлекаться страны, которые выразят желание присоединиться, но только при условии".

Леонов также отметил, что даже государства, поддерживающие концепцию оборонного союза, могут испытывать трудности в выполнении установленных критериев, например относительно соответствующих расходов на оборону, которые должны составлять определенный процент от ВВП.

Как уже писали "Комментарии", на сегодняшний день ни одна страна Европы не готова выстоять перед агрессией России, и это связано с несколькими ключевыми факторами: отсутствием опыта ведения современных боевых действий, недостаточным финансированием оборонного сектора, а также неудовлетворительным состоянием собственных армий и вооружений. Об этом заявил подполковник ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.