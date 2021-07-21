Евростат обнародовал статистику, в которой продемонстрировал, в каких европейских странах самая высокая и низкая стоимость продуктов питания, пишет "Главком".

Цены на продукты в Европе: в каких странах самые низкие и высокие. Фото из открытых источников

Согласно данным, самые дешевые цены на продукты зафиксированы в Восточной Европе, в частности в Румынии. А вот наиболее высокая стоимость продуктов отмечается в Центральной Европе и Скандинавии.

Самые низкие цены в Румынии (66% от среднего уровня в ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).

Самые дорогие продукты и безалкогольные напитки – в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (12,5%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по словам доктора экономических наук, заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ольги Ходаковской, стоимость аренды земли в Украине является выше, чем во многих европейских странах.

В материале нашего издания также можно прочитать, как минимальная зарплата в Европе отличается от украинской. В частности, в Польше минимальную заработную плату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, в пересчете поднимут на 1,5 тыс. грн. В общем, она будет равна 21,5 тыс. грн (3 тыс. злотых).

Минимальную зарплату пересчитают со следующего 2022 года. Данный показатель привязывали к средней зарплате — в Совете министров решили установить минимальный заработок в размере 60% от среднего. В Украине же, минимальная заработная плата — 6 тыс. грн. В декабре 2021-го украинцев ожидает рост минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. грн.





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