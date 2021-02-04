Чехия вводит новые правила въезда для иностранцев

С завтрашнего дня, 5 февраля, в Чехии будут действовать новые правила въезда для иностранцев. Об этом сообщает Radiosvoboda.

С 5 февраля изменятся правила въезда украинцев в Чехию. Фото: cdn.iz.ru

Кроме красной, оранжевой и зеленой зоны, будет действовать еще темно-красная зона. Сюда будут входить государства с высоким риском инфицирования коронавируса. Поэтому в этой зоне окажутся Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, Норвегия, Финляндия, Исландия. В новой зоне окажется и Украина.

Как украинцам попасть в Чехию?

Чтобы пересечь границу страны, украинским гражданам нужно показать сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Кроме того, на границе нужно будет заполнить специальный формуляр. По прибытию, даже если вы показали отрицательный результат теста, придется 10 дней пробыть на карантине.

Однако продолжительность карантина можно сократить. Для этого нужно сделать в Чехии дополнительный тест на COVID-19 за свой счет.

Все мероприятия созданы, чтобы обезопасить граждан Чехии и здоровых туристов. Кроме того, власти страны опасаются распространения новых мутаций коронавируса.

Напомним, что в образцах нового британского штамма коронавируса ученые смогли обнаружить новую мутацию, которая может позволять COVID-19 избежать защиты от антител, тем самым повлияв на вакцинацию. Специалисты обнаружили новую мутацию в, как минимум, одиннадцати образцах штамма заболевания из Британии. Также стало известно, что некоторые из этих образцов могли приобрести эту мутацию самостоятельно, вместо того, чтобы распространяться от одного случая.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Украина уже пережила пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, есть возможность избежать третьей волны эпидемии. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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