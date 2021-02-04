logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.02.2021

BTC/USD

37487.03

ETH/USD

1627.50

LTC/USD

148.50

НБУ 04.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.75

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС Чехия вводит новые правила въезда для иностранцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Чехия вводит новые правила въезда для иностранцев

Чехия вводит темно-красную зону, в которой окажется и Украина

сегодня, 13:40
Автор:

Кириєнко Анна

С завтрашнего дня, 5 февраля, в Чехии будут действовать новые правила въезда для иностранцев. Об этом сообщает Radiosvoboda.

Чехия вводит новые правила въезда для иностранцев

С 5 февраля изменятся правила въезда украинцев в Чехию. Фото: cdn.iz.ru

Кроме красной, оранжевой и зеленой зоны, будет действовать еще темно-красная зона. Сюда будут входить государства с высоким риском инфицирования коронавируса. Поэтому в этой зоне окажутся Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, Норвегия, Финляндия, Исландия. В новой зоне окажется и Украина.

Как украинцам попасть в Чехию?

Чтобы пересечь границу страны, украинским гражданам нужно показать сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Кроме того, на границе нужно будет заполнить специальный формуляр. По прибытию, даже если вы показали отрицательный результат теста, придется 10 дней пробыть на карантине.

Однако продолжительность карантина можно сократить. Для этого нужно сделать в Чехии дополнительный тест на COVID-19 за свой счет.

Все мероприятия созданы, чтобы обезопасить граждан Чехии и здоровых туристов. Кроме того, власти страны опасаются распространения новых мутаций коронавируса.

Напомним, что в образцах нового британского штамма коронавируса ученые смогли обнаружить новую мутацию, которая может позволять COVID-19 избежать защиты от антител, тем самым повлияв на вакцинацию. Специалисты обнаружили новую мутацию в, как минимум, одиннадцати образцах штамма заболевания из Британии. Также стало известно, что некоторые из этих образцов могли приобрести эту мутацию самостоятельно, вместо того, чтобы распространяться от одного случая.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Украина уже пережила пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Более того, есть возможность избежать третьей волны эпидемии. Как это сделать, читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-czechiya-novi-pravyla-vyizdu/31082733.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ