Чешские и словацкие фермеры заблокировали границу: требуют нового соглашения с Украиной

Фермеры из Чехии и Словакии перекрыли чешско-словацкую границу возле города Голич, требуя заблокировать дешевый импорт из стран, не входящих в ЕС, в частности, отмены торгового соглашения между южноамериканскими странами МЕРКОСУР и беспошлинного импорта из Украины.

Протест фермеров в Европе: "Мы не хотим украинского мяса и муки!" Фото: Radovan Stoklasa, Reuters

27 февраля чешские и словацкие фермеры припарковали десятки тракторов и остановили работу на границе требуя изменений импорта продукции из Украины и из других стран за пределами Европейского Союза.

Кроме чешских и словацких фермеров, к участию присоединились аграрии из Венгрии и Австрии с плакатами "Остановите зерно из Украины". Главной причиной недовольства европейские фермеры называют невозможность конкурировать с украинскими товарами.

"Меня волнует то, что мне приходится выполнять невероятное количество обязательств, документов, регистрации и т. д. В то же время я не могу продавать товары по той цене, по которой они импортируются сюда ни с востока, ни даже из Южной Америки", — сказал чешский фермер Петр Халупка.

Кроме акций протеста фермеров на чешско-словацкой границе, они прошли и в других местах, в частности, на пропускных пунктах в Польше.

Фермеры требуют заблокировать договор с МЕРКОСУР, достичь нового соглашения с Украиной о защите сельского хозяйства ЕС, а также уменьшить бюрократию со стороны Европейского Союза относительно местных аграриев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о протестах польских фермеров, блокировавших границу с Украиной, но причина не в Украине. Таким образом, они провели демонстрации против соглашения с МЕРКОСУР.

Также "Комментарии" писали, что испанские фермеры протестуют против украинского зерна.