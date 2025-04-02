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Чрезвычайная ситуация в Венгрии – власть разворачивает войска: какая причина

Из-за вспышки ящура Венгрия привлекла военных для контроля карантина и усиления мер дезинфекции.

сегодня, 16:16
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Slava Kot

Венгрия развернула военных и ввела усиленные меры дезинфекции в ответ на вспышку ящура в северо-западном регионе страны, граничащей со Словакией и Австрией. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Иштван Надь.

Чрезвычайная ситуация в Венгрии – власть разворачивает войска: какая причина

Венгерские военнослужащие. Фото из открытых источников

Первый за 50 лет случай ящура в Венгрии был зафиксирован на животноводческой ферме в начале марта. С тех пор болезнь распространилась, и ее обнаружили еще на двух фермах, где находилось около 3500 голов крупного рогатого скота. Между тем, в Словакии вспышки болезни зафиксировали уже на пяти фермах, что заставило правительство этой страны усилить контроль и меры по биозащите.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что страна развертывает дополнительные силы для борьбы с ящуром, в частности, будет использовать войска. Военные подразделения будут вовлечены в обеспечение карантинных зон.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы предотвратить любые дополнительные вспышки", — сказал Надь.

На конец марта в Венгрии проведены проверки более чем на 600 фермах. На них все результаты были отрицательными. В Венгрии содержится более 860 тыс. голов крупного рогатого скота, или 1,2% от общего поголовья в Европейском Союзе.

Ящур не представляет угрозы для людей, но крайне опасен для парнокопытных животных – крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Болезнь вызывает лихорадку, образование волдырей в полости рта и на копытах, что делает животных не только слабыми, но и непригодными для продажи или использования в сельском хозяйстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Словакия объявила чрезвычайное положение по всей стране из-за ящура.

Также "Комментарии" писали, что Украина ввела ограничения на ввоз грузов из Венгрии, где обнаружили вспышку ящура.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/hungary-deploys-military-contain-foot-and-mouth-outbreak-2025-04-02/
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