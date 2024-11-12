Что изменили выборы в США: готов ли теперь ЕС отправить военных в Украину

Европейский Союз пока не принимал никаких решений по отправке военных в Украину по какому-либо мандату. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил спикер ЕС Петер Стано, сообщает Укринформ.

Военные ЕС. Фото: из открытых источников

В то же время спикер отметил, что страны-члены ЕС не пересматривали свою позицию относительно предоставления Украине помощи в ее самообороне.

"На этом этапе нет такого решения Европейского Союза, чтобы ЕС мог бы посылать своих солдат в Украину в любом качестве и по любому мандату. На этой стадии есть наши миссии на месте событий. Одна из них – военная тренировочная миссия, которая пока имеет мандат предоставление тренировки за пределами Украины", — сказал Стано.

Он уточнил, что между странами-членами продолжаются дискуссии, "мы могли бы продвигаться в этой деятельности или распространить мандат этой миссии также на Украину".

"Но в настоящее время мы не имеем чего-либо, что было бы в этом смысле единогласно согласовано между странами-членами", — подчеркнул Стано.

Представитель ЕС подчеркнул, что объединенная Европа поддерживает Украину в ее самообороне, и при этом, безусловно, поддерживает все возможные усилия на основе философии справедливого мира для Украины". Это означает уважение к Хартии ООН, к международному праву, к суверенитету, территориальной целостности и независимости — всего, что работает для Украины. В этом измерении позиция не изменилась, именно такова позиция ЕС.

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