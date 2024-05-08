Что происходит в Грузии: решится ли ЕС остановить сближение с Тбилиси

Более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного правящей пророссийской политсилой "Грузинская мечта", вышли за пределы дозволенного. Могут ли перед Грузией зажечь красный свет на пути к ее членству в ЕС? Если это случится – что может произойти в самой Грузии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

В Грузии есть вероятность российской спецоперации

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает события в Грузии прямым отголоском российских неудач на Кавказе в целом.

Армения отвернулась от РФ, которая проявила себя как ненадежный союзник по ОДКБ. И Россия пытается сохранить остатки влияния на Кавказе — посредством Грузии", – поясняет эксперт. "Ее уже вытеснили с Карабаха

У Кремля тут, увы, может получиться, предупреждает он. Грузинские элиты опасаются вторжения России. Они понимают, что защищать страну особо некому. Потому – как по объективным, так и субъективным причинам – следуют тому, что говорит Москва.

"То, что сейчас происходит в Грузии, напоминает спецоперацию РФ. Если протесты выйдут из-под контроля, вполне вероятно появление на грузинских улицах под тем или иным видом российских силовиков. Тем более, что в Грузии и так порядка 300 тысяч граждан РФ, бежавших в том числе, от мобилизации. И часть из них вполне может быть "засланными казачками", готовыми принять участие в раскачке страны. Чтоб превратить Грузию уже в официального сателлита РФ — как уже случилось с Беларусью", – отмечает Тарас Загородний.

По его мнению, все эти тенденции понимают в ЕС. Потому, вероятно, не станут спешить со шлагбаумом на пути Грузии в ЕС.

"Кстати, само предоставление ей статуса кандидата в члены, наряду с Украиной и Молдовой, имело более политический окрас. Ведь "Грузинская мечта" и тогда была при власти. И, если соблюдет некие формы приличия, не особо жестко разгоняя нынешние протесты, то есть вероятность, что приостанавливать для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС не станут. Ведь решение о его предоставлении, подчеркиваю, было чисто политическим. И имело целью расширение влияния ЕС на Кавказе. Как это уже происходит касательно той же Армении. Но ситуация в Грузии напряженная. И, увы, есть вероятность российской спецоперации там", – констатирует Тарас Загородний.

ЕС авансом предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

вызывает немало вопросов. И внешних – ввиду его сходства с аналогичным законом РФ. И внутренних – так как вызывает противостояние в самое Грузии. Правящая партия "Грузинская мечта" уверяет, что не против движения страны в ЕС. Но при этом принимает и инициирует откровенно антиевропейские и пророссийские законопроекты. А также пугает, что европейские и евроатлантические перспективы вообще могут привести к войне ". "Я думаю, что пока под вопросом, приостановят ли движение Грузии в Евросоюз. С одной стороны, так называемый "закон об иноагентах"

Но есть и другая сторона, акцентирует эксперт. То, что закрытие (даже временного) европерспектив Грузии может толкнуть ее в объятия РФ. И поэтому ЕС, прежде чем принять столь жесткое решение, сделает ставку на другие механизмы – коммуникацию, общение, убеждение, считает Олеся Яхно.

и части общества, выходящего сейчас на протесты". "Понятно, – продолжает она, – что ЕС авансом предоставил Грузии статус кандидата на вступление в ЕС – вместе с Украиной и Молдовой. Во многом это решение имело политическую аргументацию (промедление было чревато тем, что РФ активнее вовлекала бы Грузию в свою орбиту). Но то, что правящая партия принимает решения, которые можно трактовать как российские практики, понятно, волнует европейцев. И всё же, как мне кажется, ЕС будет искать механизмы более мягкие, нежели даже временный "красный свет" перед евроинтеграцией Грузии. Ведь в самой этой стране есть разные настроения, что демонстрирует позиция и президента Саломе Зурабишвили

Соответственно, ЕС постарается делать ставку на переубеждение, резюмирует аналитик. Хоть, уточняет она, нельзя исключать и более жесткие шаги, если правящие в Грузии политсилы не прислушаются.

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