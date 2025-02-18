Что произойдет, если США отменят санкции против России: в ЕС сделали заявление

Европейский Союз не намерен отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже, если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, имплементации и упрощения Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе. Как передает портал "Комментарии", об этом информирует Еврокомиссия.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Еврочиновник ответил, что ЕС не собирается отменять санкции против России, если так поступят США. Он четко ответил, что Брюссель будет проводить свою санкционную политику, которая не зависит от решений администрации Трампа.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопрос собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", — ответил Домбровскис.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Венс в интервью The Wall Street Journal рассказал, что вариант отправки американских войск в Украину, если Москва не сможет вести добросовестные переговоры, остается "на столе переговоров". Он добавил, что США имеют военные и экономические рычаги влияния на Россию.

Что касается Украины, Венс отметил, что пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется в руках России и какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. По его словам, эти детали должны быть проработаны в ходе мирных переговоров.

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