Что теперь ждет украинских беженцев: в ЕС предупредили о новом решении

Страны Европейского Союза могут принять решение о правовом статусе беженцев из Украины уже в июне. Этот вопрос является актуальным, поскольку нынешний режим временной защиты для украинцев действует до марта 2026 года. Как передает портал "Комментарии", об этом во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге заявил чешский премьер-министр Петр Фиала.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Глава правительства отметил, что Чехия приняла больше всего украинцев на душу населения, 160 тысяч из них уже официально трудоустроены.

"Мы не можем ждать до последней минуты. В июне будет проходить заседание Совета министров внутренних дел и я надеюсь, что будет определена европейская позиция и предложено решение. Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации", — Петр Фиала.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года ЕС активировал Директиву о временной защите.

Этот документ предоставляет украинским беженцам право на проживание, доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальной помощи. Впоследствии этот статус был продлен до 4 марта 2026 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — беженцы из Украины не будут получать гражданскую помощь Bürgergeld, а лишь меньшие выплаты соискателям убежища. Об этом договорились партии ХДС/ХСС и СДПГ в ходе коалиционных переговоров, сообщает Немецкое агентство прессы dpa.

В коалиционном соглашении, которое еще предстоит официально принять, указано, что беженцы, въехавшие в Германию после 1 апреля 2025 года, должны получать льготы искателей убежища, если они в этом нуждаются.

На сегодняшний день украинцы, которые не работают и находятся под временной защитой, получают так называемые "деньги для граждан" Bürgergeld (макс 563 евро).



