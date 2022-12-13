Что-то пошло не так: министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ

Утвердить 9-ый пакет санкций против страны-агрессора оказалось непосильной задачей для министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. В итоге дискуссия закончилась ничем. Как передает издание "Комментарии", об этом рассказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, пишет "УНИАН".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Боррель действительно подтвердил, что министры активно обсуждали введение 9-го пакета санкций против России и путинского режима за продолжающуюся агрессию против Украины, но в итоге ни к чему так и не пришли. ведь для того, чтоб санкции были утверждены, их должны поддержать абсолютно все члены ЕС.

Жозеп Боррель уточнил, что несмотря на то. Что 9-й пакет санкций не был утвержден, министры должны продолжать консультации, чтобы в итоге прийти к какому-то решению.

Главный дипломат Европейского Союза высказал прогноз, что 9-й пакет санкций против России все же будет утвержден на этой неделе.

"Мы будем способны одобрить этот новый жесткий пакет в ближайшие дни или, самое позднее, в течение этой недели", — уточнил Боррель.

По его словам, несмотря на то, что в ЕС не пришли к итоговому решению, уже были одобрены индивидуальные санкции, и в частности, в целом речь идет о 200 физических и юридических лицах. От новых санкций должны пострадать, в первую очередь, российское военное командование, чиновники, депутаты Госдумы РФ.

Боррель не стал раскрывать подробности, отметив лишь, что санкции также введут против тех, кто причастен к похищению украинского зерна и депортации украинских граждан, и особенно детей.

Читайте также на портале "Комментарии" — сумеет ли Украина пройти эту зиму без серьезных потерь – удастся ли избежать блэкаута.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!