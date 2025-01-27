Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что после завершения войны между Россией и Украиной нужно обязательно демонтировать два газопровода "Северный поток", которые были взорваны в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью BBC.

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Политик надеется, что европейские руководители сделают выводы из российской агрессии против Украины и инициируют решение, которое заблокирует возобновление поставок газа через "Северный поток". Также польский лидер считает, что демонтаж этих трубопроводов позволит странам, таким как Германия, избежать искушения возобновить поставки газа из России для экономических нужд.

"Это представляет угрозу как в энергетическом, так и военном смысле. Кроме того, это серьезная экономическая угроза, ведь это дает России возможность доминировать в Европе", — добавил Дуда.

Относительно подрыва газопроводов, Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что операцию по разрушению Северных потоков в 2022 году спланировали высокопоставленные украинские военные и бизнесмены, а выполнена она была с помощью прогулочной яхты и открытых морских карт.

Согласно информации издания, сначала президент Украины Владимир Зеленский якобы одобрил план, однако позже нидерландская военная разведка MIVD узнала операцию и предупредила ЦРУ. Это позволило США оперативно информировать Германию. В результате ЦРУ обратилось в офис Зеленского с требованием прекратить операцию, и Зеленский вроде бы отдал распоряжение генералу Залужному прекратить ее. Однако, по данным WSJ, Залужный проигнорировал этот приказ.



Портал "Комментарии" писал, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявления Москвы о возможной атаке Украины на "Турецкий поток".