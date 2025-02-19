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Давление на Россию не прекращается: Евросоюз согласовал очередной пакет санкций

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа будет сохранять санкции против России до достижения соглашения по завершению войны в Украине.

сегодня, 11:40
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Клименко Елена

19 февраля Европейский Союз принял новый пакет санкций против России. Об этом сообщил редактор Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Давление на Россию не прекращается: Евросоюз согласовал очередной пакет санкций

Евросоюз. Фото: 24 Канал

"Это 16 пакет санкций с момента полномасштабного вторжения России в Украину три года назад", — написал Йозвяк.

По информации Reuters, новые санкции включают в себя запрет на импорт первичного алюминия. Кроме того, санкции вводятся против 73 судов так называемого теневого танкерного флота. Ожидается, что окончательное утверждение этого пакета санкций состоится в следующий понедельник на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Также известно, что страны G7 планируют пересмотреть ограничения на цену российской нефти, чтобы снизить прибыль России.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа будет сохранять санкции против России до достижения соглашения по завершению войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Европейские союзники выражают обеспокоенность тем, что США могут договориться с Путиным об ослаблении боевых действий в Украине в обмен на отмену санкций. Многие из этих санкций были введены совместно с Европой, и их отмена могла бы помешать планам ослабления российской экономики.

Портал "Комментарии" уже писал, что Европейский Союз не намерен отменять санкции против России за ее агрессию в отношении Украины, даже если США пойдут на этот шаг. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и производительности, имплементации и упрощению Валдис Домбровскис перед заседанием Совета по экономическим и финансовым вопросам 18 февраля 2025 года в Брюсселе.



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Источник: https://x.com/RikardJozwiak/status/1892121731180953624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1892121731180953624%7Ctwgr%5E6360abea64710e43329d6dd7f73442a27f761a3a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F952019-jozvak-es-pogodiv
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