Давление Трампа сработало: Венгрия резко пошла против Путина из-за газового шантажа

Венгрия, которая недавно активно поддерживала энергетические связи с Россией и получала газ по льготным условиям, резко изменила свою позицию. Как только президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением, призывая европейские страны прекратить закупку российских энергоресурсов, Будапешт заговорил о необходимости энергетической диверсификации.

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о подготовке к подписанию "самого длинного контракта" на поставку газа с "западного направления". Детали потенциального соглашения, в частности, страну-поставщика, дипломат пока не раскрыл. В то же время он акцентировал, что Венгрия якобы всегда стремилась снизить зависимость от одного источника энергоносителей.

Интересно, что еще совсем недавно официальный Будапешт оправдывал свою ориентацию на "Газпром" отсутствием альтернатив и необходимостью обеспечения энергетической безопасности.

До этого времени основная часть венгерского импорта газа поступала по трубопроводу "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию. В 2022 году объем поставок составил 4,8 млрд кубометров, в 2023 – 5,6 млрд, а в 2024 году он достиг рекордной отметки – 7,6 млрд куб. м. Несмотря на эти цифры и продолжительное стратегическое партнерство с Россией, Венгрия теперь демонстрирует готовность изменить вектор и переориентироваться на западных поставщиков.

