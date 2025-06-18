Даже после мира в Украине: на что точно не пойдет Евросоюз по России

Европейский Союз не намерен возвращаться к импорту российского газа даже после завершения войны в Украину. Как заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в комментарии The Guardian, Брюссель не рассматривает Кремль как надежного партнера по энергетической сфере.

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Европейские чиновники напомнили о случаях прекращения или ограничения поставок газа со стороны РФ в 2006, 2009, 2014 и 2021 годах. Именно эти действия Москвы, считают в ЕС, привели к энергетическому кризису, росту инфляции и нестабильности на рынке.

"Мы вводим ограничения, потому что Россия превратила энергию в средство давления и шантажа. Она не заслуживает доверия как торговый партнер", — подчеркнул Йоргенсен.

По его словам, новые правила запрещают европейским компаниям импортировать российский газ и сотрудничать с российскими клиентами на терминалах СПГ в ЕС. Контракты, заключенные после вступления в силу нового законодательства, должны быть расторгнуты до 1 января 2026, тогда как действующие соглашения позволят выполнять до 1 января 2028-го.

Против инициативы выступили Венгрия, Словакия и Австрия, однако, по данным источников, их позиция не получит достаточной поддержки для блокирования решений Евросоюза.

Йоргенсен также отметил, что отказ от российских энергоресурсов – стратегический курс ЕС, независимо от продолжительности или завершения войны.



"Даже если будет достигнут мир — а мы искренне этого стремимся — запрет все равно останется в силе", — подчеркнул он.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз должен быть открыт для возобновления импорта российского газа в будущем. Это будет возможно, если между Россией и Украиной будет достигнуто мирное соглашение. Такое заявление сделала госсекретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер.