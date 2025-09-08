logo

BTC/USD

112003

ETH/USD

4327.17

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Делегация ЕС собралась в США: что будут требовать от Трампа из-за затягивания войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Делегация ЕС собралась в США: что будут требовать от Трампа из-за затягивания войны в Украине

По информации СМИ, делегация ЕС полетит в США обсудить совместные санкции против России

8 сентября 2025, 14:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против около шести банков и энергетических компаний РФ. На этой неделе делегация ЕС посетит Вашингтон, чтобы обсудить возможность совместных действий. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Делегация ЕС собралась в США: что будут требовать от Трампа из-за затягивания войны в Украине

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Евросоюз обсуждает санкционный пакет, который станет 19-м с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

ЕС надеется координировать некоторые из своих мер с Соединенными Штатами, заявили источники, высказавшиеся на условиях анонимности. Делегация чиновников ЕС на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с американскими коллегами и обсудить возможность совместных действий.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе поддержали нас", – заявил ранее министр финансов Скотт Бессент в интервью программе NBC.

В публикации говорится, что США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы в отношении России, надеясь, что "колапс" российской экономики заставит Путина сесть за стол мирных переговоров с Украиной, добавил он.

Президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения прямых санкций против России. Однако Трамп удвоил тарифы на товары из Индии до 50% из-за ее продолжения закупок российской нефти.

Кроме дополнительных сборов с покупателей российской нефти, США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров РФ и энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл" как часть перечня потенциальных вариантов, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.

По словам источников, будущий пакет ограничений ЕС предусматривает ужесточение санкций в отношении российских судов "теневого флота", нефтетрейдеров в третьих странах и может предусматривать запрет на перестрахование танкеров, находящихся в списке.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США пригрозили России полным коллапсом: это заставит Путина пойти на переговоры.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости