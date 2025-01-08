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Демонстрация единства: главы МИД трех стран ЕС посетят США вскоре после инаугурации Трампа, - Politico

Европейские дипломаты выразили обеспокоенность возможными торговыми ограничениями, которые могут быть введены Трампом.

8 января 2025, 15:55
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Клименко Елена

Министры иностранных дел трех европейских стран планируют поездку в Вашингтон сразу после инаугурации Дональда Трампа 20 января, чтобы продемонстрировать единство Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов ЕС.

Демонстрация единства: главы МИД трех стран ЕС посетят США вскоре после инаугурации Трампа, - Politico

Флаг Евросоюза. Фото: УНН

Подготовка визита министров иностранных дел Германии Анналены Бербок, Польши Радослава Сикорского и Франции Жана-Ноэля Барро еще продолжается, и точная дата поездки пока не определена. Кроме того, визит могут сопровождать чиновники Европейского Союза, в частности Кая Каллас, занимающая должность высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Встреча министров иностранных дел Германии, Польши и Франции проявила готовность стран ЕС к сотрудничеству с новоизбранной администрацией Дональда Трампа, несмотря на некоторые опасения. Европейские дипломаты выразили обеспокоенность возможными торговыми ограничениями, которые могут быть введены Трампом, а также обеспокоенность по поводу его заявлений, касающихся потенциальной аннексии Гренландии. Это вызывает беспокойство среди европейских партнеров, ведь такие шаги могли бы поставить под угрозу стабильность в Северной Америке и Европе.

Бывший посол Украины в США, Валерий Чалый, разъяснил высказывание Трампа о возможности завершения войны в Украине за шесть месяцев, отметив, что эти слова касались переговоров с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

Что касается возможного вторжения США в Гренландию, Жан Ноель Барро уверен, что ЕС не допустит такого развития событий.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал, что не видит Украину в НАТО и понимает Путина.



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Источник: https://www.politico.eu/article/france-germany-poland-plan-show-unity-trip-us-after-donald-trumps-inauguration-foreign-ministers/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication
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