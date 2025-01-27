Депутата задержали за кражу чемоданов туристов: что он с ними делал

Депутат португальского парламента от ультраправой партии Chega! Мигель Арруда очутился в центре громкого скандала. Чиновника подозревают в краже багажа в аэропортах, а полученные вещи он, вероятно, продавал через интернет, сообщает AFP со ссылкой на португальские СМИ.

Депутат воровал чемоданы туристов

По информации журналистов, полиция задержала Арруду в аэропорту Лиссабона и предъявила ему обвинение в угоне багажа. Следователи имеют записи с камер наблюдения, на которых, как утверждается, видно, как депутат забирает собственный чемодан, а затем прихватывает еще один – меньший, после чего прячет его внутри своего.

Журналисты также отмечают, что украденные вещи Арруда мог продавать онлайн, получая незаконную прибыль.

Сам депутат назвал обвинение против него "публичным распятием" и предположил, что видеодоказательства могли быть сфальсифицированы с помощью искусственного интеллекта. Впрочем, впоследствии он объявил о своем выходе из партии и подал заявление о снятии депутатской неприкосновенности.

Прокуратура Португалии в ответ на запрос AFP подтвердила, что расследование продолжается, и в его рамках уже приняты необходимые меры.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Верховная Рада Украины 18 июля приняла проект закона, предусматривающий декриминализацию мелких краж имущества стоимостью до 3000 гривен. Как сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, лиц, укравших имущество стоимостью до 3 тысяч гривен, будут наказываться штрафами. "Поскольку криминальным деянием является воровство на 300 гривен, законопроект повышает порог до 3000 гривен", — сообщил Ярослав Железняк.



