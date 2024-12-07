Европейский Союз фактически уговаривает США смягчить санкции в отношении российского "Газпромбанка". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что это финансовое учреждение является ключевым для обеспечения поставок российского природного газа в ЕС. Дискуссии продолжаются даже после того, как правитель РФ Владимир Путин отменил требование, согласно которому иностранные покупатели использовали только этот банк при покупке российского газа.

"ЕС и США обсуждают тип и объем мер смягчения последствий (введение ограничений – ред.) после того, как некоторые европейские правительства и компании предупредили, что санкции создадут риск безопасности поставок в регионе", — сообщили источники СМИ.

В материале отмечается, что в ходе переговоров рассматриваются такие варианты, как осуществление платежей через дочернюю люксембургскую компанию "Газпромбанка", и использование других каналов платежей.

"В то время как указ Путина об отмене требования платить напрямую через "Газпромбанк" помог успокоить европейский газовый рынок, он еще больше усложнил платежную систему и оставил финансовые учреждения все еще неуверенными по поводу правовых рисков", – говорится в публикации.

Читайте на портале "Комментарии" — представители стран Европейского Союза не смогли одобрить 15-й пакет санкций против России. Пакет включал продление для Чешской Республики импорта российских нефтяных продуктов, поступающих преимущественно через Словакию. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информацию дипломатов.

По словам дипломатов, две страны-члены заблокировали прохождение из-за разногласий по продлению времени, предоставленного европейским компаниям, которые изымаются из России. Члены ЕС вернутся к рассмотрению пакета позже.

Также издание "Комментарии" сообщало – премьер Грузии повторил российскую методичку, отреагировав на санкции Зеленского.



