Действительно ли выборы в США все изменили: что теперь заявляют в ЕС о поддержке Украины

Европейский Союз хочет послать миру и прежде всего Украине четкий сигнал, что объединенная Европа не собирается останавливаться в оказании поддержки украинцам, независимо от того, как результаты президентских выборов в США повлияют на будущее. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга для СМИ заявила председатель Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС Дельфин Пронк, которая приехала в Киев с визитом во главе делегации послов 27 стран-членов ЕС.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Чиновница заверила, что ЕС поддерживает и продолжит поддерживать Украину также благодаря сверхприбылям из замороженных российских активов.

"Мы разблокировали 1,4 млрд евро, которые направляются как прямое инвестирование в ваши оборонные возможности и были выделены в августе. Конечно, я не буду опережать решение 27 государств. Это 27 государств, которые принимают решения в единстве относительно нашей общей внешней политики и политики безопасности и обороны. Но если вы посмотрите, что мы сделали в прошлом, у меня нет причин считать, что мы не будем поддерживать вас какими-либо возможными средствами и как только сможем", — подчеркнула Пронк.

Отдельно она отметила, что в ЕС признают, что американцы сделали свой выбор на демократических выборах. И теперь лидеры ЕС и главы государств поздравили Трампа с его переизбранием на пост президента.

"Мы готовы работать с любым партнером, и это наш постоянный сигнал, который тоже готов поддерживать Украину", — сказала Пронк.

В то же время, по ее словам, дела говорят громче слов, поскольку ЕС выступает на стороне Украины с самого начала неспровоцированной и полномасштабной агрессивной войны России против Украины.

Кроме того, Дельфин Пронк сказала, что ее делегация приехала в Киев, чтобы уверить в непреклонной поддержке со стороны ЕС.

Пронк отметила, что благодаря миссии ЕС по военной поддержке (EUMAM) уже подготовлено около 63 тысяч украинских солдат на территории стран ЕС. Она заверила, что в ЕС готовы сделать большее для подготовки военных из Украины.

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