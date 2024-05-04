Дипломатов РФ ждут в ЕС новые сложности: с какой инициативой выступила Чехия

Чехия хочет запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам Европейского союза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel".

Чехия. Фото: Getty Images

По информации СМИ, в середине апреля Чехия распространила среди стран ЕС документ, в котором отмечается, что шпионаж, пропаганда, а также материально-техническое обеспечение терактов являются основными задачами многих российских дипломатов в ЕС.

Согласно документу, планов вводить полный запрет на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне нет. Но Чехия хочет, чтобы дипломатов РФ заставили в аэропортах предъявлять не только документ, удостоверяющий личность, но и разрешение на въезд.

Прага также допускает, что Россия может ввести ответные меры против дипломатов стран Евросоюза, что стало бы "актом возмездия" и нарушило бы международное право.

"Свобода передвижения российских шпионов по Шенгенской зоне не является дипломатической привилегией", — сказано в документе.

При этом там уточняется, что риски от возможных мер Москвы намного меньше, чем ущерб от деятельности российских дипломатов.

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