Дочь Орбана удивила решением относительно Венгрии: раскрыты впечатляющие подробности

Семья премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – его дочь Рахель, зять Иштван Тиборц и их дети – покидают Европу и отправляются в Соединенные Штаты. Об этом сообщило венгерское издание Telex.

Фото: из открытых источников

Информацию обнародовал 28 августа лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр. В Facebook он написал, что Рахель Орбан и ее муж – бизнесмен и президент BDPST Group Иштван Тиборц – вместе с детьми и большим количеством багажа вылетели из столицы моды, Милана, в направлении США.

Еще в начале июля Рахель поделилась в соцсетях, которые причислили к одному из американских вузов. Она рассказала, что вместе с мужем рассматривала возможность переезда в США, упоминая о предыдущем опыте обучения — один семестр в Бостонском университете.

"Берчи идет в школу в сентябре, а я поступила в университет в США. Это огромный шанс, но и серьезное испытание для мамы. Там сейчас очень динамичная среда, безумная конкуренция и много знаний, которые я хочу привезти домой", — объясняла она в соцсетях.

Переезд семьи Орбана в США совпал с новым скандалом в Венгрии: оппозиционный депутат Акош Хадхази опубликовал фото имения в Хатванпусте, якобы принадлежащем семье премьера. На снимках – пальмовые деревья, частный зоопарк с зебрами и буйволами и сеть подземных переходов. По словам Хадхази, фотографии сделал бывший работник, оставивший работу из-за "отвращения к увиденному".

