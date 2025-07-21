Два друга Путина неожиданно поддержали санкции против РФ: что на самом деле произошло

Европейский Союз утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий ограничения в энергетике, финансах и торговле. Интересно, что в этот раз поддержку решению выразили даже такие государства, как Венгрия и Словакия. Хотя премьер Венгрии Виктор Орбан продолжает тормозить процесс евроинтеграции Украины, его поддержка санкций вызвала вопрос. Политолог Игорь Рейтерович прокомментировал ситуацию в эфире 24 Канала, отметив, что за этим решением стоят прагматические расчеты.

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Относительно позиции Словакии ее глава Роберт Фицо, хотя и выдвигал немало требований, понял пределы допустимого.

"Он хотел очень многое, но понимал, что Европейский Союз на это не пойдет. Следовательно, сторонам удалось договориться, ведь ЕС – это компромиссная структура", — пояснил Рейтерович.

Фицо, в отличие от Орбана, имеет меньший опыт пребывания у власти, поэтому отдает себе отчет, когда стоит остановиться, чтобы зафиксировать приемлемый для себя результат. Очевидно, что Словакия получила некоторые уступки или гарантии, которые ее премьер сможет представить электорату как дипломатическую победу.

"Он понимает, что есть определенные вещи, которые нельзя дожимать. Нужно вовремя остановиться, если уже есть устраивающий результат", — добавил эксперт.

По словам политолога, ни Орбан, ни Фицо не являются "людьми Путина". Их позиция продиктована исключительно собственными интересами. Однако между ними есть разница: Венгрия остается глубоко зависимой от российских ресурсов и финансов, поэтому Орбан вынужден поддерживать пророссийскую риторику. Фицо выглядит более самостоятельным в решениях.

Ранее портал "Комментарии" писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Европейская комиссия предоставила его стране письменное предложение с гарантиями в обмен на согласие поддержать 18-й пакет санкций против России. Как пишет агентство TASR, речь идет об обязательствах, касающихся поэтапного отказа от импорта российского газа.