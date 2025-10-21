Два НПЗ в ЭС, связанные с РФ, пережили страшный ад: детали инцидента

В Европе за один день произошли аварии на двух нефтеперерабатывающих заводах, связанных с российскими интересами. События прошли 20 октября на НПЗ компании MOL в Венгрии и на предприятии Petrotel Lukoil в Румынии. Об инцидентах сообщили местные медиа – Magyar Nemzet и Digi24.

Фото: из открытых источников

Пожар на заводе MOL (Венгрия)

Южнее Будапешта, в городе Сазхаломбатта, вечером возник масштабный пожар на главном нефтеперерабатывающем предприятии Венгрии — MOL. Этот завод является ключевым в стране и частично обрабатывает российскую нефть. В соцсетях распространяются видео масштабного возгорания, снятые очевидцами.

Из-за инцидента в Венгрии был оперативно созван комитет по чрезвычайным ситуациям, а премьер-министр Виктор Орбан лично обсудил ситуацию с руководством MOL и министром внутренних дел. Объем материального ущерба пока не разглашается, а аварийные службы до сих пор работают на месте.

Взрыв в Румынии на Petrotel Lukoil

В тот же день в городе Плоешти, на заводе Petrotel Lukoil, тоже связанном с Россией, раздался взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел в канализационной системе предприятия при выполнении работ работниками завода и подрядчиками. В результате взрыва сорвало крышку канализации, что привело к ранению одного из сотрудников подрядной компании.

Пострадавший был доставлен в больницу округа Прахова. По сообщению, мужчина находился в сознании и находился в стабильном состоянии на момент госпитализации.

Обстоятельства обоих случаев расследуются, а эксперты не исключают возможных общих рисков или технической халатности на объектах, связанных с нефтяным сектором РФ.

