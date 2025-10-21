Страшні аварії на двох НПЗ у ЄС, пов'язаних з Путіним: деталі інциденту

У Європі за один день сталися аварії одразу на двох нафтопереробних заводах, пов’язаних із російськими інтересами. Події відбулися 20 жовтня на НПЗ компанії MOL в Угорщині та на підприємстві Petrotel Lukoil у Румунії. Про інциденти повідомили місцеві медіа — Magyar Nemzet і Digi24.

Фото: з відкритих джерел

Пожежа на заводі MOL (Угорщина)

На південь від Будапешта, у місті Сазхаломбатта, ввечері виникла масштабна пожежа на головному нафтопереробному підприємстві Угорщини — MOL. Цей завод є ключовим у країні та частково обробляє російську нафту. У соцмережах ширяться відео масштабного загоряння, зняті очевидцями.

Через інцидент в Угорщині було оперативно скликано комітет із надзвичайних ситуацій, а прем’єр-міністр Віктор Орбан особисто обговорив ситуацію з керівництвом MOL та міністром внутрішніх справ. Обсяги матеріальних збитків поки не розголошуються, а аварійні служби досі працюють на місці.

Вибух у Румунії на Petrotel Lukoil

Того ж дня у місті Плоєшті, на заводі Petrotel Lukoil, що теж має зв’язок із Росією, пролунав вибух. За попередніми даними, інцидент стався у каналізаційній системі підприємства під час виконання робіт працівниками заводу та підрядниками. Внаслідок вибуху зірвало кришку каналізації, що призвело до поранення одного зі співробітників підрядної компанії.

Постраждалого доставили до лікарні округу Прахова. За повідомленням, чоловік перебував у свідомості й був у стабільному стані на момент шпиталізації.

Обставини обох випадків розслідуються, а експерти не виключають можливих спільних ризиків або технічної недбалості на об’єктах, що пов’язані із нафтовим сектором РФ.

