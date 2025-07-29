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Две страны ЕС устроили демарш против соглашения с Трампом: происходящее

Канцлер Фридрих Мерц открыто заявил, что достижение компромисса в тарифном конфликте с администрацией президента США Дональда Трампа может иметь серьезные негативные последствия для экономики Германии.

29 июля 2025, 11:45
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Клименко Елена

Две ведущие европейские страны – Франция и Германия – выступили с критикой недавнего торгового соглашения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Несмотря на подписание, в Берлине не скрывают глубокого разочарования результатом переговоров. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Две страны ЕС устроили демарш против соглашения с Трампом: происходящее

Фото: 24 Канал

Канцлер Фридрих Мерц прямо заявил, что компромисс, достигнутый в споре с администрацией президента США Дональда Трампа, может обернуться серьезными потерями для германской экономики. После заседания кабинета министров по вопросам безопасности он отметил:

"Немецкая экономика терпит значительный ущерб от этих тарифов".

Мерц также подчеркнул, что последствия новой торговой политики США будут иметь более широкое влияние и скажутся на самой Америке. В частности, по его словам, это приведет к росту инфляции и всеобщему ухудшению трансатлантической торговли, что противоречит интересам как ЕС, так и США.

"Эти тарифы не отвечают интересам Соединенных Штатов Америки", — добавил канцлер.

Хотя Мерц поблагодарил Европейскую комиссию за напряженные переговоры с Вашингтоном, он признал, что результат нельзя считать удовлетворительным:

"Это не тот результат, который хотелось бы видеть, но, похоже, лучшего добиться было невозможно в текущих условиях".

В свою очередь премьер-министр Франции Франсуа Байру жестко оценил подписание соглашения, назвав этот день "черным днем для Евросоюза". По его убеждению, Европа фактически согласилась на экономическое поражение, не заставив Вашингтон уступить.

Оба лидера указывают на то, что новое соглашение закладывает негативный прецедент в трансатлантических отношениях и может осложнить дальнейшее сотрудничество в сфере торговли, промышленности и безопасности.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп сократил срок, предоставленный России для прекращения боевых действий в Украине, демонстрируя потерю терпения в переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Как отметила политология Олеся Яхно в эфире телеканала FREEДOM, это свидетельствует о более жесткой позиции Трампа и готовности действовать.



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