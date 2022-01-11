Эксперт ВОЗ: больше половины Европы может заразиться Covid-19 за два месяца

Штамм Omicron заразит более половины всех европейцев в ближайшие шесть-восемь недель. Такое заявление сделал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения во вторник, 11 января. Об этом сообщает Reuters.

Вакцинация – фото из открытых источников

Доктор Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе, заявил на пресс-конференции, что страны Европы и Центральной Азии останутся "под сильным давлением Covid-19" в 2022 году.

Институт метрики и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы Омикроном в течение 6-8 недель.

Институт призвал страны, еще не пострадавшие от всплеска, "ввести использование высококачественных масок в закрытых помещениях и обеспечить доступ к ним уязвимым лицам" через штамм Omicron с высокой скоростью передачи. Также он пояснил, что Европа еще не увидела полного влияния этого штамма в странах, где уровень охвата вакцинацией ниже, и поэтому в Восточной Европе мы будем наблюдать более тяжелые заболевания у невакцинированных.

Восточноевропейские страны имеют одни из самых низких показателей вакцинации в регионе, несмотря на большое количество прививок, согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), отслеживающему вакцинацию в Европейском Союзе.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Израиле зафиксировали первый случай опасного заболевания из-за штамма Омикрон. В одной из израильских больниц сообщили, что зафиксирован первый случай миокардита во время штамма "Омикрон". Об этом заявили врачи медучреждения, где лечат больного.

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