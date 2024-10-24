Эпоха Орбана близится к концу: что показал новый соцопрос в Венгрии

Оппозиционная партия "Тиса" имеет более высокий уровень поддержки, чем партия "Фидес" Виктора Орбана, которая неизменно лидировала в течение последних 18 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данным опроса аналитического центра Publicus Institute.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что опрос показал, что оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра опередила "Фидес" Орбана как среди общего населения, так и среди избирателей, которые определились с выбором.

В частности, среди всего населения поддержка "Тисы" составляет 24%, а "Фидес", – 23%. В группе тех, кто пообещал участвовать в выборах и определился с выбором, соотношение 39% против 37% в пользу партии Мадяра.

Другой опрос, опубликованный в среду, проведенный в первой половине октября 21 Research Center, показал, что "Тиса" имеет 42% поддержки среди избирателей, которые определились с выбором, "Фидес" – 40%. Что касается электората в целом, то "Фидес" по этому опросу все еще лидирует с поддержкой 29%, опережая "Тису" на три процентных пункта.

Два других недавних опроса показали, что "Фидес" сокращает преимущество над "Тисой". Во всех опросах около 30% избирателей не определились.

На результаты опросов уже отреагировал лидер оппозиционной партии "Тиса".

"Мы творим историю. Мы не видели ничего подобного в течение 18 лет. Венгрия послала месседж: режим Виктора Орбана закончился", – заявил главный оппозиционер Венгрии.

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