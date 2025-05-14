ЕС больно ударит по украинской экономике в критический момент

Европейский Союз готовится существенно повысить пошлины на импортируемые в страны блока украинские товары Это решение может нанести серьезный удар по украинской экономике в один из самых критических моментов противостояния российской агрессии, пишет Financial Times со ссылкой на источники среди дипломатов.

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Решение об отмене режима беспошлинного ввоза, действовавшего для большинства украинских товаров после начала полномасштабной войны, было принято под давлением Польши Варшава настаивала на защите интересов фермеров ЕС, потерявших конкурентные преимущества из-за наплыва дешевой украинской продукции.

Хотя у Украины уже есть действующее соглашение о свободной торговле с ЕС, в 2022 году, после вторжения РФ, Евросоюз дополнительно приостановил действие пошлин для поддержки Киева. Но эти чрезвычайные меры завершают действие 6 июня.

Однако, по словам дипломатов, эти новые меры существенно снизят беспошлинные квоты на ключевые украинские аграрные товары.

Представитель Еврокомиссии подтвердил, что рассматривается введение временных ограничений в случае, если новое соглашение не будет заключено до 6 июня.

Глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге назвал решение "чрезвычайно негативным сигналом для Украины" и подчеркнул, что поиск компромисса может затянуться, по меньшей мере, до октября.

По подсчетам правительства Украины, возвращение в довоенный таможенный режим обойдется экономике страны в потерю до 3,5 миллиарда евро в год.

По данным дипломатических источников, переходный план предусматривает разделение годовых беспошлинных квот на 12 месячных ограничений, что позволит существенно уменьшить объем импорта на время переговоров. 109 тысяч до 40 700 тонн.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что непрерывное введение пошлин со стороны США нанесет большой ущерб развивающимся странам, в результате чего может даже возникнуть гуманитарный кризис.