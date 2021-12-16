ЕС готов к российским "сюрпризам": какие действия против России рассматривает блок

Лидеры Европейского Союза будут рассматривать в четверг, 16 декабря, какие экономические санкции они могут ввести против России, если Москва начнет новую атаку на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словении, предупредив, что блок готов к российским "сюрпризам". Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Словении Янез Янша, член Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие во встрече лидеров стран ЕС и правительств Восточного партнерства - Reut

Украина сейчас является главной точкой конфликта между Россией и Западом. Соединенные Штаты утверждают, что Россия собрала более 100 000 военных на границах Украины, возможно, готовясь к вторжению. Москва говорит, что ее действия носят сугубо оборонительный характер, и обвиняет Киев и Запад в провокационном поведении.

"Меня волнует, потому что военная концентрация, особенно на границе Украины с Россией, очень сильна. Н ет сомнения, что Россия использует военную силу для давления. Мы готовы избежать подобных сюрпризов, которые мы встречали во время оккупации Крыма ", – сказал премьер-министр Янез Янша, чья страна председательствует в ЕС, прибыв на однодневный саммит.

Тогда в 2014 году ЕС вместе с Соединенными Штатами ввел экономические санкции против России, направив их на ее энергетический, банковский и оборонный секторы.

Янша отказался сообщить подробности о возможных новых санкциях, но сказал, что также является вариантом удар по российскому газопроводу "Северный поток-2" между Россией и Германией, чтобы предотвратить его введение в действие.

"Возможно, мы получим дополнительную информацию о том, каким будет окончательное решение... по "Северному потоку-2"", — сказал Янша.

Как сообщали ранее "Комментарии", заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, какие вопросы будут обсуждать на саммите Восточного партнерства. На мероприятие прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.

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