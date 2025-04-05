ЕС готов передать России замороженные 240 млрд евро уже летом: все из-за Орбана

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Slava Kot
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что в случае если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует решение ЕС о продлении санкций, то 240 млрд замороженных российских активов будут переданы Москве.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Маргус Цахкна призвал ЕС увеличить давление на Виктора Орбана. Как объясняет эстонский министр, продления санкций принимаются Европейским Союзом каждые полгода и для этого нужен голос всех, включая Венгрию.
Цахкна считает, что одним из вариантов не допустить возвращения замороженных активов в РФ, это лишить Виктора Орбана права голоса. По словам эстонского министра, это можно сделать в рамках правил ЕС, ведь решение Венгрии представляет опасность для всего Европейского Союза.
Большинство замороженных российских активов находится в Европе – 240 млрд евро. Основной капитал в Бельгии.
Ранее портал "Комментарии" писали, что в Польше намекнули на референдум об изгнании Венгрии из ЕС.
Также "Комментарии" писали о том, почему Украина не может получить замороженные активы РФ.
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