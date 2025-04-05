logo

BTC/USD

82852.49

ETH/USD

1788.91

LTC/USD

82.55

USD/UAH

41.33

EUR/UAH

45.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС готов передать России замороженные 240 млрд евро уже летом: все из-за Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС готов передать России замороженные 240 млрд евро уже летом: все из-за Орбана

Виктор Орбан может заблокировать продление санкций против России. Это поможет Путину вернуть замороженные активы РФ.

сегодня, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что в случае если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует решение ЕС о продлении санкций, то 240 млрд замороженных российских активов будут переданы Москве.

ЕС готов передать России замороженные 240 млрд евро уже летом: все из-за Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна призвал ЕС увеличить давление на Виктора Орбана. Как объясняет эстонский министр, продления санкций принимаются Европейским Союзом каждые полгода и для этого нужен голос всех, включая Венгрию.

"Если они заблокируют это в июне, то не только срок действия санкций истечет, мы должны были бы передать Путину 240 миллиардов евро. Как главы государств и правительств хотят объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он хочет использовать не только против Украины, но и против нас. Поэтому мы должны конфисковать эти активы", — заявил Цахкна.

Цахкна считает, что одним из вариантов не допустить возвращения замороженных активов в РФ, это лишить Виктора Орбана права голоса. По словам эстонского министра, это можно сделать в рамках правил ЕС, ведь решение Венгрии представляет опасность для всего Европейского Союза.

"С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая играет в команде Путина, а не в нашей европейской команде. Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишить государство-член права голоса. Если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов", — сказал Цахкна.

Большинство замороженных российских активов находится в Европе – 240 млрд евро. Основной капитал в Бельгии.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Польше намекнули на референдум об изгнании Венгрии из ЕС.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украина не может получить замороженные активы РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/ausland/victor-orban-estlands-aussenminister-tsahkna-bringt-entzug-des-stimmrechts-fuer-ungarns-ministerpraesidenten-ins-spiel-a-4de4c05c-eee7-426b-83fe-8ab776933b1f
Теги:

Новости

Все новости