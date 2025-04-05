ЕС готов передать России замороженные 240 млрд евро уже летом: все из-за Орбана

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что в случае если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует решение ЕС о продлении санкций, то 240 млрд замороженных российских активов будут переданы Москве.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Маргус Цахкна призвал ЕС увеличить давление на Виктора Орбана. Как объясняет эстонский министр, продления санкций принимаются Европейским Союзом каждые полгода и для этого нужен голос всех, включая Венгрию.

"Если они заблокируют это в июне, то не только срок действия санкций истечет, мы должны были бы передать Путину 240 миллиардов евро. Как главы государств и правительств хотят объяснить гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он хочет использовать не только против Украины, но и против нас. Поэтому мы должны конфисковать эти активы", — заявил Цахкна.

Цахкна считает, что одним из вариантов не допустить возвращения замороженных активов в РФ, это лишить Виктора Орбана права голоса. По словам эстонского министра, это можно сделать в рамках правил ЕС, ведь решение Венгрии представляет опасность для всего Европейского Союза.

"С Венгрией мы имеем очень слабую страну, которая играет в команде Путина, а не в нашей европейской команде. Однако статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможность лишить государство-член права голоса. Если членство ставит под угрозу безопасность Европы и других членов", — сказал Цахкна.

Большинство замороженных российских активов находится в Европе – 240 млрд евро. Основной капитал в Бельгии.

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Польше намекнули на референдум об изгнании Венгрии из ЕС.

Также "Комментарии" писали о том, почему Украина не может получить замороженные активы РФ.