ЕС готов помочь Трампу в приоритетном вопросе: названо условие

Европейский Союз планирует сотрудничать с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом в его намерениях усилить торговое давление на Китай. Как сообщает Bild, руководство ЕС активно готовится ко второму сроку Трампа в должности президента, устанавливая стратегические связи с его администрацией. В частности, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время телефонного разговора с Трампом обсудила ключевые вопросы обороны, торговли и энергетики.

Дональд Трамп

"После победы Трампа на выборах ЕС решил не повторить ошибки 2017 года, когда оказался неготов к началу его первого президентства", — отмечают журналисты.

ЕС готов поддержать инициативы Трампа, направленные на усиление экономического давления на Китай. В ответ Брюссель ожидает укрепления партнерских отношений с США, особенно в вопросах помощи Украине и противодействия российской агрессии.

Ранее Financial Times, ссылаясь на источники среди китайских советников и международных аналитиков, сообщило о готовности Китая принять ответные меры против американских компаний. Это произойдет в случае, если Трамп возобновит активную торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в настоящее время Китай пытается найти союзников среди американских политиков, способных поддержать его позицию в противостоянии с Трампом. По его словам, речь идет о таких вопросах, как торговые барьеры, ограничение и обострение торговой войны. Сюда же входит противодействие экспансионистской роли Китая в мире, проблемы наркотрафика, вопросы долларизации экономики и поддержка России, в том числе ее оборонно-промышленного комплекса. Пока нет признаков, что Китай откажется от этой поддержки. Напротив, усиление антикитайской риторики новых американских политиков может еще больше сблизить Пекин и Москву.



