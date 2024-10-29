ЕС готовит отчет о вступлении Украины, но без дальнейших рекомендаций

Европейская комиссия 30 октября представит отчет о достижениях стран-кандидатов, в частности Украины и Молдовы, но не предоставит официальные рекомендации по их продвижению в процессе вступления в ЕС.

Вступление Украины в ЕС (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Financial Times. В докладе будет отмечен прогресс нескольких стран, включая Украину и Молдову, однако официальных шагов по дальнейшему их продвижению в евроинтеграции предложено не будет.

Украина и Молдова, несмотря на влияние конфликтов, демонстрируют наибольший прогресс на пути членства в ЕС.

Что касается Грузии, то Еврокомиссия также не будет предлагать конкретные рекомендации. Официальный представитель Комиссии призвал грузинские власти провести расследование нарушений на выборах "быстро, прозрачно и независимо". Он добавил, что члены ЕС должны самостоятельно искать пути разрешения ситуации в стране.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Грузию больше не видят в ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил после грузинских парламентских выборов, что Грузия удаляется от возможного членства в Евросоюзе. Науседа усомнился, действительно ли партия власти "Грузинская мечта" получила наибольшую поддержку грузин во время субботнего голосования.

Он отметил, что если проанализировать то, что делало грузинское правительство в последние полтора года, не приходится говорить, что Тбилиси будет продолжать сближаться с Евросоюзом. Существует большая вероятность, что движение страны будет в противоположном направлении

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Также "Комментарии" писали о том, что ЕС обещает поддерживать Украину " столько, сколько нужно", но есть нюанс. В штаб-квартире НАТО уже сейчас прогнозируют возможные изменения курса США после президентских выборов, что может сказаться на поддержке Киева в войне против Москвы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Альянсе и западных чиновников.

