В Германии заявили, что ЕС готовит самый большой пакет помощи для Украины на 700 млрд

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине и требования ЕС увеличить расходы на помощь Киеву, лидеры Европейского Союза разрабатывали план по будущим расходам. Инициативу решили не обнародовать до 23 февраля во избежание споров перед голосованием в Германии. Однако немецкое издание Berliner Zeitung утверждает, что речь идет о сумме 700 млрд евро.

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Как сообщает Berliner Zeitung, министерша иностранных дел Анналена Бербок рассказала о масштабах помощи и намекнула, что сумма может быть "около 700 миллиардов евро".

"Мы запустим большой пакет, которого раньше не было в таком измерении", — сказал Бербок в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской встречи, добавив, что "это произойдет в ближайшее время".

В заявлении по поводу ситуации Бербок говорит, что мир придет только через силу. По ее словам, это требует жестких и долгосрочных гарантий безопасности Украины, сильного НАТО и прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Как европейцы, как немцы, мы твердо стоим на стороне Украины — военной, гуманитарной и финансовой поддержкой. С момента российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину на общую сумму свыше 134 миллиардов евро, а только Германию — почти на 44 миллиарда евро. Сила Европы, несмотря на все наши разногласия, базируется на нашем единстве", — сказала Бербок.

Также Бербок пообещала инвестировать больше денег в вооружение и военную технику.

Таким образом, возможно, выделение 700 млрд евро будет включать не только помощь Украине, но и инвестиций в оборонный комплекс ЕС.

Выборы в Германии намечены на 23 февраля. На наибольшую поддержку среди избирателей может надеяться альянс ХДС/ХСС – 29%, возглавляемый Фридрихом Мерцем. Следующей идет ультраправая АдН — 21%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцом – 16% Зеленые держат четвертую позицию — 16%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто предоставил больше финансовой помощи в бюджет Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.