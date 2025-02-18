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В Германии заявили, что ЕС готовит самый большой пакет помощи для Украины на 700 млрд

Немецкие СМИ пишут о готовящемся пакете помощи Украине на сумму 700 миллиардов евро.

сегодня, 11:20
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Slava Kot

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине и требования ЕС увеличить расходы на помощь Киеву, лидеры Европейского Союза разрабатывали план по будущим расходам. Инициативу решили не обнародовать до 23 февраля во избежание споров перед голосованием в Германии. Однако немецкое издание Berliner Zeitung утверждает, что речь идет о сумме 700 млрд евро.

В Германии заявили, что ЕС готовит самый большой пакет помощи для Украины на 700 млрд

Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников

Как сообщает Berliner Zeitung, министерша иностранных дел Анналена Бербок рассказала о масштабах помощи и намекнула, что сумма может быть "около 700 миллиардов евро".

"Мы запустим большой пакет, которого раньше не было в таком измерении", — сказал Бербок в интервью Bloomberg на полях Мюнхенской встречи, добавив, что "это произойдет в ближайшее время".

В заявлении по поводу ситуации Бербок говорит, что мир придет только через силу. По ее словам, это требует жестких и долгосрочных гарантий безопасности Украины, сильного НАТО и прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.

"Как европейцы, как немцы, мы твердо стоим на стороне Украины — военной, гуманитарной и финансовой поддержкой. С момента российского вторжения мы, европейцы, поддержали Украину на общую сумму свыше 134 миллиардов евро, а только Германию — почти на 44 миллиарда евро. Сила Европы, несмотря на все наши разногласия, базируется на нашем единстве", — сказала Бербок.

Также Бербок пообещала инвестировать больше денег в вооружение и военную технику.

Таким образом, возможно, выделение 700 млрд евро будет включать не только помощь Украине, но и инвестиций в оборонный комплекс ЕС.

Выборы в Германии намечены на 23 февраля. На наибольшую поддержку среди избирателей может надеяться альянс ХДС/ХСС – 29%, возглавляемый Фридрихом Мерцем. Следующей идет ультраправая АдН — 21%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцом – 16% Зеленые держат четвертую позицию — 16%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто предоставил больше финансовой помощи в бюджет Украины.

Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.



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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/baerbock-verplappert-sich-nach-der-wahl-milliarden-fuer-ukraine-li.2295623
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