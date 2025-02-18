В Германии заявили, что ЕС готовит самый большой пакет помощи для Украины на 700 млрд

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Slava Kot
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине и требования ЕС увеличить расходы на помощь Киеву, лидеры Европейского Союза разрабатывали план по будущим расходам. Инициативу решили не обнародовать до 23 февраля во избежание споров перед голосованием в Германии. Однако немецкое издание Berliner Zeitung утверждает, что речь идет о сумме 700 млрд евро.
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Фото из открытых источников
Как сообщает Berliner Zeitung, министерша иностранных дел Анналена Бербок рассказала о масштабах помощи и намекнула, что сумма может быть "около 700 миллиардов евро".
В заявлении по поводу ситуации Бербок говорит, что мир придет только через силу. По ее словам, это требует жестких и долгосрочных гарантий безопасности Украины, сильного НАТО и прогресса в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз.
Также Бербок пообещала инвестировать больше денег в вооружение и военную технику.
Таким образом, возможно, выделение 700 млрд евро будет включать не только помощь Украине, но и инвестиций в оборонный комплекс ЕС.
Выборы в Германии намечены на 23 февраля. На наибольшую поддержку среди избирателей может надеяться альянс ХДС/ХСС – 29%, возглавляемый Фридрихом Мерцем. Следующей идет ультраправая АдН — 21%. Тройку лидеров замыкает Социал-демократическая партия Германии во главе с Олафом Шольцом – 16% Зеленые держат четвертую позицию — 16%.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто предоставил больше финансовой помощи в бюджет Украины.
Также "Комментарии" писали, что Трамп назвал условие возобновления помощи Украине от США.
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