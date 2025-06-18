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ЕС готовится изменить правила безвиза: какая страна может потерять доступ к Шенгену

Израиль одним из первых может потерять доступ к Шенгену

сегодня, 14:54
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Кравцев Сергей

ЕС реформировал механизм приостановления краткосрочных безвизовых поездок в Шенгенскую зону. Теперь среди оснований для отмены безвиза – нарушение прав человека, что создает риски для Израиля на фоне войны в Газе. Об этом сообщает Euronews.

ЕС готовится изменить правила безвиза: какая страна может потерять доступ к Шенгену

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники в Европарламенте СМИ отмечает, что Израиль может стать одной из первых стран, которые пострадают от нововведений.

Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по правилам приостановления безвизового режима для третьих стран.

Ранее ЕС имел лишь ограниченные возможности приостанавливать безвиз. Теперь к причинам могут относиться: грубые нарушения прав человека; нарушение гуманитарного права; невыполнение решений международных судов; нарушение Устава ООН.

Эти нормы позволят вводить визовый режим на один год с возможностью продления.

Израиль оказался в центре внимания после обвинений в возможных военных преступлениях во время операций в секторе Газа, озвученных ООН.

В Европарламенте обращают внимание, что новые критерии не направлены на конкретную страну, однако именно Тель-Авив может стать первой целью в случае дальнейшего обострения ситуации.

Кроме Израиля, под риском оказалась и Сербия – из-за критики состояния прав человека.

Решение будет принимать Еврокомиссия. При этом его должны будут поддержать страны-члены блока. Приостановление безвиза будет действовать год и может быть продлено. Резолюции могут инициировать как государства-члены, так и Европарламент.

Читайте также на портале "Комментарии" — с июня 2025 г. украинских аграриев ожидают серьезные вызовы – Европейский Союз прекращает действие режима торгового безвиза. Это решение означает, что украинские экспортеры больше не смогут беспошлинно поставлять продукцию на рынок ЕС, как это было с начала полномасштабной войны.




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Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2025/06/18/exclusive-eu-visa-rule-change-could-target-israeli-citizens
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