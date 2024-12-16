ЕС готовится пройти зиму, лишив Путина главного козыря для давления

Страны Европейского Союза 16 декабря обсудят подготовку к зиме, на фоне истечения срока действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Блок постепенно отказывается от поставок ископаемого топлива из Москвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Российский газ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что на первой встрече с Даном Йоргенсеном из Дании в качестве нового комиссара блока по энергетике министры намерены рассмотреть варианты снижения цен и повышения конкурентоспособности промышленности ЕС в период перехода к зеленой энергетике.

"Доступность энергии остается актуальной проблемой, поскольку нестабильные цены обусловлены геополитической напряженностью, сбоями в цепочке поставок и зависимостью от импорта ископаемого топлива", — говорится в документе, распространенном среди министров энергетики, от Венгрии, которая будет председательствовать на встрече в Брюсселе в качестве страны, председательствующей в ЕС.

Укрепление отраслей промышленности ЕС в период чистого перехода стало одним из главных вопросов европейской политической повестки дня после негативной реакции, вызванной отчасти беспрецедентным энергетическим кризисом, который два года назад после вторжения России в Украину привел к рекордному росту цен на электроэнергию и газ.

На министерском заседании Еврокомиссия проинформирует государства-члены о подготовке к этой зиме, поскольку межправительственное транзитное соглашение между Киевом и Москвой, которое было основой для поставок российского трубопроводного газа в Европу, истекает 31 декабря.

По данным оценки Еврокомиссии, прекращение соглашения между Украиной и Россией уже отразилось на европейских газовых рынках, и регион сможет найти альтернативные источники поставок.

ЕС уверен, что страны-члены, которые все еще импортируют российский газ через Украину — в первую очередь Австрия и Словакия — могут обойтись без поставок. Комиссия заявила, что не будет вступать в переговоры, чтобы сохранить маршрут открытым.

Тем не менее, покупатели газа из Словакии и Венгрии продолжают переговоры о продолжении поставок газа после истечения срока действия транзитного соглашения, при этом предложение включает в себя сделку по обмену между Азербайджаном и Россией.

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