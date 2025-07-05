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ЕС готовится ударить санкциями не только по России: какая страна первая на очереди

По информации СМИ, Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля

5 июля 2025, 13:50
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Кравцев Сергей

Европейский Союз на следующей неделе презентует странам-членам варианты санкций против Израиля. Ограничения планируют ввести из-за нарушения прав человека в Секторе Газа. Об этом сообщает Euractiv.

ЕС готовится ударить санкциями не только по России: какая страна первая на очереди

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По информации информированных чиновников, ожидается, что дипломатическая служба ЕС в следующую среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.

Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

Министры иностранных дел ЕС намерены обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе – это последний перед летними каникулами. Как отмечается, этот же день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Авторы публикации также отмечают, что глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.

Стоит напомнить, что вооруженное противостояние в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. В январе 2025 года стороны договорились прекратить огонь и начали обмен заложниками, однако достичь полного перемирия не удалось.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-to-propose-options-paper-on-israel-over-gaza-next-week/
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