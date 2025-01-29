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ЕС готовится ввести 16-й пакет санкций против РФ: как он ударит по режиму Путина

Пока что Евросоюз не намерен накладывать ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), хотя ранее рассматривалась возможность включения этого товара в санкционный пакет.

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

Европейская комиссия планирует ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия, отключить дополнительные российские банки от системы SWIFT и ввести ограничения на танкеры, занимающиеся транспортировкой российской нефти в рамках нового 16-го пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС готовится ввести 16-й пакет санкций против РФ: как он ударит по режиму Путина

Санкции Евросоюза против РФ. Фото: Reuters

Согласно новым предложениям, европейские страны смогут импортировать 275 тысяч. тонн российского алюминия по квотам в течение одного года, прежде чем вступит в силу полный запрет. В то же время, за 2023-2024 годы ЕС уже импортировал 320 тыс. тонн необработанного алюминия из России, что составляет 6% общего объема импорта этого металла.

Кроме того, Евросоюз планирует отключить от SWIFT еще несколько российских банков и ввести санкции против более 70 танкеров, относящихся к теневому флоту, которые используются для транспортировки российской нефти.

Другие предложения предусматривают запрет на временное хранение российской нефти в пределах ЕС, расширение санкций против российских авиационных компаний и находящихся под контролем России самолетов, а также запрет на операции с рядом российских портов и аэропортов, которые используются для транспортировки оружия или комплектующих для его изготовления. .

Евросоюз также хочет ввести санкции против трех российских банков, работающих за границей, и организаций, использующих российскую альтернативу SWIFT. К тому же ЕС планирует ограничить поставки программного обеспечения, аппаратного обеспечения и других применяемых в оборонных системах России технологий, а также санкционировать компании из Китая, Турции и других стран, способствующих обходу европейских санкций.

Пока что Евросоюз не намерен накладывать ограничения на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), хотя ранее рассматривалась возможность включения этого товара в санкционный пакет. В то же время, ЕС не исключает, что вопрос ограничения СПГ будет рассмотрен в дальнейших шагах для поэтапного отказа от российских энергоресурсов.

Ранее "Комментарии" писали, что депутат немецкого Бундестага и представительница партии "Альянс Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен раскритиковала санкции Европейского Союза против России, которые были введены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. По ее словам, этими санкциями Германия "стреляет себе в ногу".



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-28/eu-to-propose-russian-aluminum-ban-in-sweeping-sanctions-package?srnd=homepage-europe
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