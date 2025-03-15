ЕС хочет колонизировать Украину: Орбан сделал сенсационное заявление

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии о вступлении Украины в ЕС. Однако не все страны-члены союза поддерживают Украину в евроинтеграционном стремлении.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европейский Союз намерен колонизировать Украину. Чтобы реализовать это намерение, ЕС якобы и поддерживает продолжение войны.

Об этом он сказал в речи у Национального музея в Будапеште по случаю национального праздника, сообщает "Европейская правда".

Орбан после внеочередного саммита ЕС 6 марта объявил, что инициирует национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС. Премьер Венгрии также призвал своих поклонников принять участие в опросе.

"Год назад вопрос был в том, хотим ли мы умереть за Украину. Сейчас вопрос состоит в том, хотим ли мы участвовать в присоединении Украины. Дорогие друзья, давайте проголосуем!", — заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что Брюссель намерен колонизировать Украину. При этом о помощи, по его словам, речь не идет. Именно реализацией такого намерения он объяснил своим сторонникам, почему в Брюсселе хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, и почему Венгрия должна сказать "нет" этому.

"Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать. Средство колонизации – война. Хозяева Европы решили, что Украина должна продолжать войну. Зато она получит скорейшее членство в ЕС. За наши деньги. Мы можем ответить только одно: Союз, но без Украины!", – подчеркнул он.

При этом, как отмечает издание, Орбан не уточнил, почему ЕС выгодно продолжать войну, если он хочет колонизировать Украину, и какую ответственность за это несет агрессор, развязавшая войну Россия.

Напомним, что Орбан, как писал портал "Комментарии", заявил, готова ли Венгрия поддерживать Украину.



