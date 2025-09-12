ЕС лишил Орбана финансирования совместного с РФ проекта: детапи громкого решения

Суд Европейского Союза отменил решение Еврокомиссии, которая ранее разрешила Венгрии предоставить государственную финансовую поддержку совместному проекту " Росатомом" — строительству двух новых энергоблоков на единой атомной электростанции страны — АЭС "Пакш". Соответствующее постановление появилось в официальных материалах суда.

Фото: из открытых источников

В решении отмечается, что Еврокомиссия не проверила должным образом, соответствует ли подписанный контракт правилам ЕС по госзакупкам. Именно этот юридический пробел стал основанием для отмены одобрения финансирования.

Напомним, соглашение между Россией и Венгрией было заключено еще 8 декабря 2014 года. Согласно ей, планировалось построить два ядерных энергоблока с использованием российских реакторов типа ВВЭР-1200, каждый из которых будет иметь мощность 1,2 ГВт. Общая стоимость проекта оценивалась в 15 миллиардов долларов: большую часть финансирования должна предоставить Россия в виде кредита, а 2,5 миллиарда евро — правительство Венгрии. Именно эта доля финансирования Будапешта и оказалась под запретом.

Таким образом, венгерские власти теперь вынуждены искать новые источники финансирования для продолжения строительства V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

В августе 2022 года Росатом получил официальное разрешение на строительство новых блоков. А уже в сентябре 2025 года Венгрия планировала снизить зависимость от импорта природного газа именно благодаря запуску новых реакторов. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Несмотря на решение суда ЕС, российская сторона через гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева подтвердила готовность продолжать работу и даже ускорить процесс.

Как уже писали "Комментарии", российских войск в Беларуси значительно меньше, чем в 2023 году, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.