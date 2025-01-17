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ЕС может привлечь короля Бельгии для преодоления вето Венгрии на санкции против РФ, - FT

Некоторые страны-члены ЕС предложили более радикальный шаг — лишение Венгрии права голоса для обеспечения продления санкций.

сегодня, 12:40
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Клименко Елена

Европейские чиновники рассматривают вариант привлечения короля Бельгии Филиппа для сохранения санкций против России в случае, если Венгрия заблокирует их продление. Об этом сообщает Financial Times.

ЕС может привлечь короля Бельгии для преодоления вето Венгрии на санкции против РФ, - FT

Король Бельгии. Фото: Reuters

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов заблокировать продление санкций ЕС против России, что может привести к их прекращению 31 января.

По информации FT, хотя в ЕС пытаются убедить Орбана оставить санкции в отношении российских компаний и замороженных в ЕС активов, одновременно они разрабатывают альтернативные механизмы для сохранения некоторых ограничений.

Одним из таких механизмов является защита 190 миллиардов евро российских государственных активов, хранящихся в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Чиновники опасаются, что в случае снятия санкций эти средства могут быть возвращены в Россию в кратчайшие сроки, поскольку финансовые посредники лишатся законных оснований для их содержания.

Ввиду того, что эти активы хранятся в Бельгии, одним из вариантов является применение военного указа 1944 года, позволяющего королю Филиппу заблокировать передачу этих средств за границу. Такую возможность подтверждают источники, знакомые с ситуацией.

Как заявил один из чиновников, работающий над планом, если Орбан не согласится на компромисс, последним вариантом будет национальное действие со стороны Бельгии. Кроме того, некоторые страны-члены ЕС предложили более радикальный шаг — лишение Венгрии права голоса для обеспечения продления санкций. Однако, по мнению аналитиков, такая мера вряд ли получит поддержку всех государств-членов ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что 20 января Дональд Трамп официально вступит в должность президента США и планирует ввести жесткие санкции против энергетического сектора России. Таким образом, он хочет заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну в Украине и начать мирные переговоры.



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Источник: https://www.ft.com/content/3c99628a-7771-4a14-901c-4f466303e7fb
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