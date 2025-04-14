ЕС направил в Вашингтон переговорщика: о чем будут пытаться договариваться

Евросоюз не опускает руки и вновь пытается запустить переговоры с Соединенными Штатами. Брюссель уже заморозил свои ответные торговые пошлины после частичной приостановки тарифов Дональдом Трампом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

ЕС и США. Фото из открытых источников

Сегодня торговый представитель ЕС Марош Шефчович проведет переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, надеясь, что частичное перемирие может привести к некоторым содержательным переговорам.

Диалог может даже стать фундаментом для сокращения сборов ниже нынешних 10% после того, как президент США предположил, что могут быть "исключения".

Визит должен дать лучшее представление о готовности администрации США к переговорам и ее приоритетах, сказал агентству Bloomberg высокопоставленный правительственный чиновник.

Но, несмотря на неоднократные призывы к европейскому единству, в ЕС консенсуса о том, насколько далеко блок должен зайти с уступками или как отомстить, если переговоры провалятся.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард сказала министрам финансов ЕС на выходных воздержаться от чрезмерных комментариев и позволить комиссии осуществлять свою исключительную компетенцию в сфере торговли.

Читайте также на портале "Комментарии" — мир продолжает обсуждать и реагировать на новые пошлины Дональда Трампа. Для Украины введены новые тарифы на уровне 10%, что значительно ниже показателя по сравнению с другими странами. Кто в Украине пострадает от такого нововведения? Почувствуют ли это на себе обычные украинцы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – такого не было с 2021 года: к чему уже привела торговая война Трампа.



