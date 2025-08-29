logo

ЕС не будет молчать: стало известно о неминуемом наказании Путину за удар по Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС не будет молчать: стало известно о неминуемом наказании Путину за удар по Киеву

Дипломаты отмечают, что новые атаки РФ на гражданскую инфраструктуру могут подтолкнуть к скорейшему принятию более жестких решений.

29 августа 2025, 10:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

После очередного ракетного удара России по Киеву, в результате которого пострадали здания представительства ЕС и Британского совета, в Брюсселе началось активное обсуждение новых ограничений против Москвы. Как сообщает Euractiv, главы МИД стран ЕС соберутся на этой неделе в Копенгагене, чтобы согласовать 19 пакет санкций.

ЕС не будет молчать: стало известно о неминуемом наказании Путину за удар по Киеву

Фото: из открытых источников

В подготовленном внутреннем отчете предлагается блокировка работы "теневого флота" российских танкеров, поставляющих нефть в обход санкций, расширение ограничений на импорт товаров из РФ, санкции против компаний из Китая и Индии, помогающих Кремлю обходить запреты.

Некоторые страны ЕС, в частности Дания, призывают активировать механизм борьбы с обходными схемами, позволяющий прекращать экспорт стратегической продукции в третьи государства. Это может открыть путь к внедрению ранее избегавших вторичных санкций.

Отдельное внимание уделено вопросу замороженных активов Центробанка РФ – около 300 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала передать эти средства в поддержку Украины. В то же время, Франция, Германия и Бельгия выражают обеспокоенность: принудительное изъятие может подорвать доверие к евро как стабильной резервной валюте.

Европейский координатор по санкциям Дэвид О'Салливан подчеркнул: важно не только создавать новые механизмы давления, но и последовательно реализовывать уже действующие. Дипломаты также подчеркивают, что массированные обстрелы гражданских объектов в Украине могут ускорить принятие решительных действий со стороны ЕС.

Как уже писали "Комментарии", политолог Вадим Денисенко утверждает, что переговоры между США и Россией продолжаются в кулуарах, но они уже не определяют сроки или условия завершения войны. Их влияние минимально, поскольку на передний план выходят другие силы.



Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/how-the-eu-could-now-ramp-up-pressure-on-russia-after-kyiv-strikes/
