ЕС не готов в нынешних условиях продолжать военную поддержку Украины: что пошло не так

Партнеры Украины по Евросоюзу отказываются от нынешней системы военной поддержки Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет польский портал RMF24.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Журналисты указывают, что это продиктовано, в частности, вето "пророссийской Венгрии". Так, в среду должна быть принята политическая договоренность между послами ЕС о правилах предоставления Украине помощи в размере 50 млрд евро, полученных от процентов по замороженным российским активам.

"Проект решения предусматривает, что подавляющее большинство средств будет направлено на программы, финансируемые из бюджета ЕС, и только 5 процентов будут перечислены в Фонд мира, из которого ЕС до сих пор финансировал вооружение для Украины", – говорится в материале.

Издание отмечает, что это решение не будет нуждаться в единодушии, поэтому вето Венгрии будет обойдено. При этом Венгрия "беззастенчиво", по словам одного из дипломатов ЕС, почти год блокирует восьмой транш Фонда мира, из которого возвращаются деньги странам ЕС за переданное Украине оружие. Поэтому, например, Польша месяцами ожидает выплаты почти 2 миллиардов злотых.

В статье отмечается, что решение о том, что подавляющее большинство (95%) процентов из замороженных российских активов будет направлено на украинские программы, финансируемые из бюджета ЕС, означает резкое уменьшение выделяемых этому фонду средств. Хотя Киев сможет выделить часть этой макрофинансовой помощи, например на укрепление своей оборонной промышленности, система передачи оружия из составов стран-членов, за которую Брюссель возмещает деньги, уходит в прошлое.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине уже определились, куда потратят средства, полученные от процентов замороженных активов РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.



