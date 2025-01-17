ЕС не одумался: как помогает Путину и дальше тратить огромные средства на войну

Европейские страны покупают российский газ с беспрецедентной скоростью уже в наступившем новом в 2025 году. по факту европейцы тратят миллиарды долларов, которые Кремль может использовать для финансирования войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Politico.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала напоминают, что это происходит всего через несколько недель после завершения большого транзитного соглашения, которое вызвало надежду, что Европа сможет избавиться от своей зависимости от Москвы.

По данным аналитической компании Kpler, за первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского Союза импортировали 837,3 тыс. тонн сжиженного газа из России. Это является рекордным показателем по сравнению с 760,1 тыс. тонн, завезенными за тот же период прошлого года.

"Это усиливает беспокойство относительно того, что западные страны недостаточно делают, чтобы лишить Россию средств, в то время как война Москвы вступает в четвертый год", — говорится в публикации.

В статье подчеркивают, импорт газа из России вырос в 2024 году, включая импорт СПГ. Это вызывает серьезные опасения.

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